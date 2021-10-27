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Свежие комментарии

  • Snookerist
    Дискуссия - всегда хорошо) С наступившим вас Новым годом!)Конец целой эпохи
  • alex stephenson
    Был неправ.Прошу извинить.Тем не менее неуместным свой комментарий не считаю-какой-никакой,а диспут получился...Конец целой эпохи
  • Snookerist
    Может стоит внимательнее читать, прежде чем писать неуместные комментарии?? Где вы увидели, что бы писалось, что Дэви...Конец целой эпохи

Расписание трансляций European Masters 2022

Расписание трансляций European Masters 2022

22 — 27 февраля, Европеан Мастерс 2022 (рейтинговый), Stadthalle, Фюрт, Германия Победитель предыдущего турнира: Марк Селби Все новости и результаты European Masters 2022 Турнирная таблица, результаты European Masters 2022 Квалификация European Masters 2022 Голосование: European Masters 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Европеан Мастерс 2022 22 февраля Первый день Прямые трансляции [свернуть] 23 февраля Второй день Прямые трансляции [свернуть] 24 февраля Третий день Прямые трансляции [свернуть] 25 февраля Четвёртый день Прямые трансляции [свернуть] 26 февраля Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 27 февраля Седьмой день Прямые трансляции [свернуть] Не смогли посмотреть матчи с прямом эфире, смотрите в записи игры European Masters 2022 по снукеру Квалификация European Masters 2022 — расписание онлайн трансляций 27-31 октября 2021, квалификация European Masters 2022, Chase Leisure Centre, Кэннок, Англия 27 октября Первый день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 28 октября Второй день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 29 октября Третий день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 30 октября Четвертый день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 31 октября Пятый день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] Поделиться с друзьями:.

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