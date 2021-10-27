Расписание трансляций European Masters 2022

22 — 27 февраля, Европеан Мастерс 2022 (рейтинговый), Stadthalle, Фюрт, Германия Победитель предыдущего турнира: Марк Селби Все новости и результаты European Masters 2022 Турнирная таблица, результаты European Masters 2022 Квалификация European Masters 2022 Голосование: European Masters 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Европеан Мастерс 2022 22 февраля Первый день Прямые трансляции [свернуть] 23 февраля Второй день Прямые трансляции [свернуть] 24 февраля Третий день Прямые трансляции [свернуть] 25 февраля Четвёртый день Прямые трансляции [свернуть] 26 февраля Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 27 февраля Седьмой день Прямые трансляции [свернуть] Не смогли посмотреть матчи с прямом эфире, смотрите в записи игры European Masters 2022 по снукеру Квалификация European Masters 2022 — расписание онлайн трансляций 27-31 октября 2021, квалификация European Masters 2022, Chase Leisure Centre, Кэннок, Англия 27 октября Первый день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 28 октября Второй день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 29 октября Третий день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 30 октября Четвертый день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 31 октября Пятый день — первый квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] Поделиться с друзьями:.