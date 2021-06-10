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Правда и домыслы о детях Ленина

Правда и домыслы о детях Ленина

22 апреля - знаменательная дата в мировой и российской истории, ради нее можно и поворошить дела давно минувшего века.

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Mike Mike
У этой сифилитичной мрази не было и не могло быть детей.
валерий двойнишников
Дружище, за время перестройки население сократилось на 13 миллионов человек. Гитлер в концлагерях сумел уничтожить лишь 11 миллионов мирных Советских граждан, включая женщин и детей...А ты сифилитик, сифилитик понимаешь ли)))
Mike Mike
Уже на 13 миллионов?))) Двоишников ты пиздоболил о 30 миллионах!))) Приведешь списки уничтоженных в концлагерях, убитых и заморенных голодом, начиная с 91-го года? И, запомни, ублюдок - Перестройка - это совковое изобретение, как и ленинские-сталинские концлагеря, отмена пенсий, Гражданская война, голод 32-33 годов и прочие преступления твоего любимого фашиствующего режима, который ФИЗИЧЕСКИ уничтожил 30 миллионов человек, начиная с октябрьского быдлопереворота 17-го года и до начала Второй мировой. Справились и без своего другана Гитлера. И эти цифры легко можно ДОКАЗАТЬ. А твой пиздеж - нет.)) И, да - картавая мразь сдох от сифилиса, а усатый грузинский выблядок - в одиночестве и в собственном говне. Совпадение? Не думаю.)))
валерий двойнишников
Я имею ввиду перестройку (переворот) 90-х...дружище...И усвой наконец, дурень-Социализм не делает всех равными. Социализм дает всем равные возможности. Не то, что сегодняшний пещерный феодализм...
Mike Mike
Ты - тупой пиздобол.))) С тупыми отмазками. Ссылки на убитых и заморенных голодом и в концлагерях, после переворота 91-го будут?
Mike Mike
Социализм дает единственную возможность - быть всем одинаково нищими. Либо - прислуживать кпСС.
валерий двойнишников
Дружище, достойные приемники Великого позитивного наследия СССР помнят дружбу народов, справедливость, Победу, целину, Космос, очереди в музеи и библиотеки, а мародеры СССР из последышей недобитых беляков и прочих либеральных гнид, помнят очереди за котлетой и как в стране перед разграблением народное добро хомячили...
Mike Mike
Это помнят зомбированные большевистскими пропагандонами совки, либо - краснопузые ублюдки, потомки вертухаев, типа тебя. А нормальные люди помнят ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ убитых, заморенных голодом и ограбленных выродками россиян.
валерий двойнишников
Мы патриоты России, просим вас, не уважаемые граждане либералы-антисоветчики-рыночники и прочие мародеры, оставьте в покое Советский Союз. У вас, идиотов было 30-ть лет, чтоб доказать его неэффективности...Ждите шоковую терапию по "Гайдару" и в Социализм, пока не поздно...
Mike Mike
Двоишников, ты не патриот России, ты - некрофил. Патриот дохлого совкового режима, который уничтожил россиян больше, чем все враги России за триста лет до октябрьского быдлопереворота. Твой картавый сифилитичный кумир никогда не скрывал, что он - враг России и всего, что с ней связано. Он желал проигрыша России в Первой мировой и, в итоге - сделал все, чтобы она проиграла и превратилась в кровавую зону на семьдесят лет, мразь продажная. И вы точно такие же мрази и ублюдки. Сравни сегодняшний день с тем, что стало с Россией после тридцати лет правления большевистских выблядков и засунь уже свой быдлячий язык в жопу, пиздобол хуев.
валерий двойнишников
Дружище, спроси себя, почему в ходе Гражданской войны Красная Армия смогла победить прекрасно вооруженную и спонсируемую Западом Белую армию и войска 14-ти государств, вторгшихся в Советскую Россию в ходе интервенции? А потому, что БОЛЬШИНСТВО Русского народа, видя жестокость и продажность таких вот Nike Mike поддержали Красную Армию!!! - Это железное доказательство, что Социализм в России неизбежен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mike Mike
Не нужно пиздеть. АНТАНТА бросила Белое движение, понадеявшись на то, что краснопузые выблядки передохнут сами. И это была главная ошибка - можно было бы избежать и Второй мировой. Фашизм появился только благодаря большевизму. СОВОК СДОХ, просуществовав какие-то жалкие 70 лет, с исторической точки зрения, тьфу и растереть - ничтожный эксперимент. И валяется на свалке истории! В мире не существует НИ ОДНОЙ соцстраны! И это - железное доказательство того, что социализм - полное говно!)))
валерий двойнишников
Вы хохлы народ не благодарный...Мы 30-лет живем "дожевывая" заначки СССР, сомнений нет! Верно? И точно, не мы ругаем Союз, а прибравшие власть гопники на тебя похожие! Верно? Верно! Сегодня не зря Сталин-доносится со всех сторон от простых людей...Вам антисоветчикам остается лишь скрежетать зубами осознавая настроение, что царит в самом народе России!!!
Mike Mike
Ну вот и снова маразм попер у двоишникова. Свободен, дефективный. Это не ко мне - это к твоему психиатру. Срать я хотел на твои настроения, уебок тупорылый.))) Ты никто и звать тебя никак. 17-й год уже не повторится. Сейчас вас - выблядков фашистских, сажают и сажать будут.
Mike Mike
И я не знаю, что ты там дожевываешь, ты можешь хоть хуй сосать - тебе не привыкать, чмошник тупорылый. А я работаю и зарабатываю.
валерий двойнишников
Дружище, сегодня смрад лжи накрыл страну. А ведь была Великая. Гордым именем СССР называлася...-это не прощается!
Mike Mike
Еще раз, для особо упоротых уёбков - всем НАСРАТЬ, что ты там не прощаешь, старый маразматик в климаксе!))) Вас тут таких человек двадцать, без денег, без власти, без ума и без каких-либо перспектив.))) Максимум, что вы можете - воздух в бесплатной поликлинике портить.)))
валерий двойнишников
Во жизня пошла. Продукты, услуги подорожали на 6,02% и только тарифы на услуги по рытью могил снизились на 1,8 %. Что же за страну мы построили, дружище?
Mike Mike
Пиздец, ты ебанутый, конечно!)))) Свободен, дефективный.
валерий двойнишников
Дружище как здорово, что вас фашиствующих негодяев единицы. Придется вас изолировать...а что делать. Для вашего же блага-иначе народ устроит самосуд!
валерий двойнишников
Почему для таких как ты правда как серпом по яйцам? А?
валерий двойнишников
Дружище, лови ссылку:-читай В.А. Подгузова!!!

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