Правда и домыслы о детях Ленина

Любители историиПолитикаПравда и домыслы о детях Ленина 22 апреля - знаменательная дата в мировой и российской истории, ради нее можно и поворошить дела давно минувшего века.Вернуться к статье222НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMike MikeУ этой сифилитичной мрази не было и не могло быть детей.ВДвалерий двойнишниковДружище, за время перестройки население сократилось на 13 миллионов человек. Гитлер в концлагерях сумел уничтожить лишь 11 миллионов мирных Советских граждан, включая женщин и детей...А ты сифилитик, сифилитик понимаешь ли)))Mike MikeУже на 13 миллионов?))) Двоишников ты пиздоболил о 30 миллионах!))) Приведешь списки уничтоженных в концлагерях, убитых и заморенных голодом, начиная с 91-го года? И, запомни, ублюдок - Перестройка - это совковое изобретение, как и ленинские-сталинские концлагеря, отмена пенсий, Гражданская война, голод 32-33 годов и прочие преступления твоего любимого фашиствующего режима, который ФИЗИЧЕСКИ уничтожил 30 миллионов человек, начиная с октябрьского быдлопереворота 17-го года и до начала Второй мировой. Справились и без своего другана Гитлера. И эти цифры легко можно ДОКАЗАТЬ. А твой пиздеж - нет.)) И, да - картавая мразь сдох от сифилиса, а усатый грузинский выблядок - в одиночестве и в собственном говне. Совпадение? Не думаю.)))ВДвалерий двойнишниковЯ имею ввиду перестройку (переворот) 90-х...дружище...И усвой наконец, дурень-Социализм не делает всех равными. Социализм дает всем равные возможности. Не то, что сегодняшний пещерный феодализм...Mike MikeТы - тупой пиздобол.))) С тупыми отмазками. Ссылки на убитых и заморенных голодом и в концлагерях, после переворота 91-го будут?Mike MikeСоциализм дает единственную возможность - быть всем одинаково нищими. Либо - прислуживать кпСС.ВДвалерий двойнишниковДружище, достойные приемники Великого позитивного наследия СССР помнят дружбу народов, справедливость, Победу, целину, Космос, очереди в музеи и библиотеки, а мародеры СССР из последышей недобитых беляков и прочих либеральных гнид, помнят очереди за котлетой и как в стране перед разграблением народное добро хомячили...Mike MikeЭто помнят зомбированные большевистскими пропагандонами совки, либо - краснопузые ублюдки, потомки вертухаев, типа тебя. А нормальные люди помнят ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ убитых, заморенных голодом и ограбленных выродками россиян.ВДвалерий двойнишниковМы патриоты России, просим вас, не уважаемые граждане либералы-антисоветчики-рыночники и прочие мародеры, оставьте в покое Советский Союз. У вас, идиотов было 30-ть лет, чтоб доказать его неэффективности...Ждите шоковую терапию по "Гайдару" и в Социализм, пока не поздно...Mike MikeДвоишников, ты не патриот России, ты - некрофил. Патриот дохлого совкового режима, который уничтожил россиян больше, чем все враги России за триста лет до октябрьского быдлопереворота. Твой картавый сифилитичный кумир никогда не скрывал, что он - враг России и всего, что с ней связано. Он желал проигрыша России в Первой мировой и, в итоге - сделал все, чтобы она проиграла и превратилась в кровавую зону на семьдесят лет, мразь продажная. И вы точно такие же мрази и ублюдки. Сравни сегодняшний день с тем, что стало с Россией после тридцати лет правления большевистских выблядков и засунь уже свой быдлячий язык в жопу, пиздобол хуев.ВДвалерий двойнишниковДружище, спроси себя, почему в ходе Гражданской войны Красная Армия смогла победить прекрасно вооруженную и спонсируемую Западом Белую армию и войска 14-ти государств, вторгшихся в Советскую Россию в ходе интервенции? А потому, что БОЛЬШИНСТВО Русского народа, видя жестокость и продажность таких вот Nike Mike поддержали Красную Армию!!! - Это железное доказательство, что Социализм в России неизбежен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mike MikeНе нужно пиздеть. АНТАНТА бросила Белое движение, понадеявшись на то, что краснопузые выблядки передохнут сами. И это была главная ошибка - можно было бы избежать и Второй мировой. Фашизм появился только благодаря большевизму. СОВОК СДОХ, просуществовав какие-то жалкие 70 лет, с исторической точки зрения, тьфу и растереть - ничтожный эксперимент. И валяется на свалке истории! В мире не существует НИ ОДНОЙ соцстраны! И это - железное доказательство того, что социализм - полное говно!)))ВДвалерий двойнишниковВы хохлы народ не благодарный...Мы 30-лет живем "дожевывая" заначки СССР, сомнений нет! Верно? И точно, не мы ругаем Союз, а прибравшие власть гопники на тебя похожие! Верно? Верно! Сегодня не зря Сталин-доносится со всех сторон от простых людей...Вам антисоветчикам остается лишь скрежетать зубами осознавая настроение, что царит в самом народе России!!!Mike MikeНу вот и снова маразм попер у двоишникова. Свободен, дефективный. Это не ко мне - это к твоему психиатру. Срать я хотел на твои настроения, уебок тупорылый.))) Ты никто и звать тебя никак. 17-й год уже не повторится. Сейчас вас - выблядков фашистских, сажают и сажать будут.Mike MikeИ я не знаю, что ты там дожевываешь, ты можешь хоть хуй сосать - тебе не привыкать, чмошник тупорылый. А я работаю и зарабатываю.ВДвалерий двойнишниковДружище, сегодня смрад лжи накрыл страну. А ведь была Великая. Гордым именем СССР называлася...-это не прощается!Mike MikeЕще раз, для особо упоротых уёбков - всем НАСРАТЬ, что ты там не прощаешь, старый маразматик в климаксе!))) Вас тут таких человек двадцать, без денег, без власти, без ума и без каких-либо перспектив.))) Максимум, что вы можете - воздух в бесплатной поликлинике портить.)))ВДвалерий двойнишниковВо жизня пошла. Продукты, услуги подорожали на 6,02% и только тарифы на услуги по рытью могил снизились на 1,8 %. Что же за страну мы построили, дружище?Mike MikeПиздец, ты ебанутый, конечно!)))) Свободен, дефективный.ВДвалерий двойнишниковДружище как здорово, что вас фашиствующих негодяев единицы. Придется вас изолировать...а что делать. Для вашего же блага-иначе народ устроит самосуд!ВДвалерий двойнишниковПочему для таких как ты правда как серпом по яйцам? А?ВДвалерий двойнишниковДружище, лови ссылку:-читай В.А. Подгузова!!!Комментировать
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