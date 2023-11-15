В Магадане сотрудница полиции вовремя пришла на помощь брошенному матерью малышу

В Магадане сотрудница полиции пришла на помощь брошенному матерью годовалому малышу. Его удалось спасти в ходе межведомственной проверки семей, состоящих на профилактическом учете в связи с ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей.
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