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Путин назначил врио губернатора в пяти регионах РФ

Путин назначил врио губернатора в пяти регионах РФ

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, прежние руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента.

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