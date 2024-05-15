Путин назначил врио губернатора в пяти регионах РФ

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, прежние руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента.
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