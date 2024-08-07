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В Москве предложили ввести скидку в 50% на штраф за парковку

В Москве предложили ввести скидку в 50% на штраф за парковку

В Москве предложили ввести скидку в 50% при уплате штрафа за нарушения правил парковки, если водитель погасит его в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

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