Ремонт One Plus Open или как клиент попал на 170 тыс

Ливень

нельзя давать ребёнку в руки ничего кроме его игрушек...чревато...Особенно если то что хочешь дать ребёнку/ то чт он просит особенно если это твой важный инструмент достаточно вспомнить что ребёнок делает как со своими так и с чужими игрушками