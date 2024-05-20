OnePlus Open сегодня пришел в ремонт . Владелец телефона решил позволить своему ребенку смотреть мультики, но после падения смартфона у него пропал основной дисплей.
Ремонт One Plus Open или как клиент попал на 170 тыс
Комментарии
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Ливень
нельзя давать ребёнку в руки ничего кроме его игрушек...чревато...Особенно если то что хочешь дать ребёнку/ то чт он просит особенно если это твой важный инструмент достаточно вспомнить что ребёнок делает как со своими так и с чужими игрушками
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11 час.
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