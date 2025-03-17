❗️В Симферополе адвоката отправили в колонию на четыре года за мошенничество По информации Следкома Крыма и Севастополя, в мае 2024 года адвокат обманул своего клиента на 5 млн рублей.
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❗️В Симферополе адвоката отправили в колонию на четыре года за мошенничество По информации Следкома Крыма и Севастополя, в мае 2024 года адвокат обманул своего клиента на 5 млн рублей.