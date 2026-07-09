AI Price War Breaks Out: Meta Unveils Paid AI Model For First Time, Will Be "Among Most Affordable Options" Shortly after a leaked Meta memo revealed the company was planning on putting an AI chip into production in September as it looks to double computing capacity to 14Gigawatts, the company also unveiled a version of its most advanced artificial intelligence model, Muse Spark 1.
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