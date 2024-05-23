Виктория Боня в образе страуса получила комплимент от модели Беллы Хадид

На Каннском кинофестивале блогер Виктория Боня была замечена в компании модели Беллы Хадид. Встреча двух звезд вызвала интерес у фанатов, особенно после того, как Хадид сделала Боне комплимент, назвав ее красивой.
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