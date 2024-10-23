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ИАНЕД

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Физиотерапевт уверяет, что делать 10 000 шагов в день недостаточно

Физиотерапевт и биомеханик Владимир Бондаренко, который является основателем и директором центра механотерапии имени Густава Цандера, в эфире «Радио 1» поделился информацией о происхождении популярного утверждения о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно.

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