Физиотерапевт уверяет, что делать 10 000 шагов в день недостаточно

Физиотерапевт и биомеханик Владимир Бондаренко, который является основателем и директором центра механотерапии имени Густава Цандера, в эфире «Радио 1» поделился информацией о происхождении популярного утверждения о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии