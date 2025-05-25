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Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей вместо оружия. Их применяют в зоне боевых действий в качестве защиты от дронов ВС России, поскольку с ними трудно бороться из-за высоты их полета, передает Ylе.

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