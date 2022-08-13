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На военной базе ЮВО в Армении состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022»

На военной базе ЮВО в Армении состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022»

На специально оборудованной площадке будет представлена техника, стоящая на вооружении системы противовоздушной обороны военной базы, в том числе зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300 и самоходный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук».

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