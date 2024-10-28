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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тотти о возобновлении карьеры: «Это не шутка. Я настроен вполне серьезно. Посмотрим, как отреагирует тело» 

- Вы свободный агент и можете играть, когда захотите. – Да, но я говорил, что мне нужно минимум два месяца тренировок.

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