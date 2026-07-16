Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области информирует

С 26 июля 2026 года в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О внесении изменений в частью вторую Налогового кодекса Российской Федерации» государственная пошлина за прием в гражданство Российской Федерации и выход из гражданства Российской Федерации составляет — 50 000 рублей.