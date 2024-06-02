День рождения космодрома Байконур

Сергей Маурин

Место, на котором был построен легендарный космодром, считается счастливым: Космодром «Байконур» действительно во всех смыслах счастливое место. Так, при рытье котлована под стартовую площадку на глубине 35 м строители нашли древнее костровище. После проведенной экспертизы выяснилось, что находке от 10 тыс. до 30 тыс. лет. Сам Сергей Королев говорил: «Мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит, это место будет счастливым и для нас». Более того, даже сама территории Байконура считалась среди местных жителей святой. По легенде, в этом месте было поселение Торе, во главе которого стоял потомок Чингисхана по имени Тюра, которого считали святым. Тюра погиб, утонув в реке Сырдарья, на берегах которой сейчас находится космодром. Его похоронили в этих местах. Возможно, благодаря «счастливому расположению» Байконур смог установить целую россыпь рекордов, многие из которых не побиты до сих пор.