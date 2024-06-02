День рождения космодрома Байконур. 12 февраля 1955 года, 69 лет назад, было принято Постановление Совета Министров «О новом полигоне для Министерства обороны СССР».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Маурин
Место, на котором был построен легендарный космодром, считается счастливым: Космодром «Байконур» действительно во всех смыслах счастливое место. Так, при рытье котлована под стартовую площадку на глубине 35 м строители нашли древнее костровище. После проведенной экспертизы выяснилось, что находке от 10 тыс. до 30 тыс. лет. Сам Сергей Королев говорил: «Мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит, это место будет счастливым и для нас». Более того, даже сама территории Байконура считалась среди местных жителей святой. По легенде, в этом месте было поселение Торе, во главе которого стоял потомок Чингисхана по имени Тюра, которого считали святым. Тюра погиб, утонув в реке Сырдарья, на берегах которой сейчас находится космодром. Его похоронили в этих местах. Возможно, благодаря «счастливому расположению» Байконур смог установить целую россыпь рекордов, многие из которых не побиты до сих пор.
Ответить
12 час.
СМ
Сергей Маурин
Пусть космонавтам - главные награды Но люди пусть увидят в полный рост Героев безымянных Звездограда Что с неба не снимают легких звёзд!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии