НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Маурин
    Пусть космонавтам - главные награды Но люди пусть увидят в полный рост Героев безымянных Звездограда Что с неба не сн...День рождения кос...
  • Сергей Маурин
    Место, на котором был построен легендарный космодром, считается счастливым: Космодром «Байконур» действительно во вс...День рождения кос...
  • Елена Вадимовна
    Думала, что Екатеринбург - город трудовой славы. А оказывается, нужно гордиться и тем, что у нас есть СВОЯ психбольни...Электрованнокат Е...
День рождения космодрома Байконур

День рождения космодрома Байконур. 12 февраля 1955 года, 69 лет назад, было принято Постановление Совета Министров «О новом полигоне для Министерства обороны СССР».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Маурин
Место, на котором был построен легендарный космодром, считается счастливым: Космодром «Байконур» действительно во всех смыслах счастливое место. Так, при рытье котлована под стартовую площадку на глубине 35 м строители нашли древнее костровище. После проведенной экспертизы выяснилось, что находке от 10 тыс. до 30 тыс. лет. Сам Сергей Королев говорил: «Мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит, это место будет счастливым и для нас». Более того, даже сама территории Байконура считалась среди местных жителей святой. По легенде, в этом месте было поселение Торе, во главе которого стоял потомок Чингисхана по имени Тюра, которого считали святым. Тюра погиб, утонув в реке Сырдарья, на берегах которой сейчас находится космодром. Его похоронили в этих местах. Возможно, благодаря «счастливому расположению» Байконур смог установить целую россыпь рекордов, многие из которых не побиты до сих пор.
Ответить
12 час.
СМ
Сергей Маурин
Пусть космонавтам - главные награды Но люди пусть увидят в полный рост Героев безымянных Звездограда Что с неба не снимают легких звёзд!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх