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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов пропустил 7 шайб от «Вашингтона» после 22 бросков – личный антирекорд в НХЛ. У него 86% сэйвов и КН 4,02 после 6 игр в сезоне

Вратарь «Коламбуса» отразил 15 из 22 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (2:7).

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