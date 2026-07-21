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Плющенко-младший о расширении ЧМ до 64 команд: «Максимальная тупость. В мировом футболе происходит полный трындец. Это сколько страниц будет в журналах с наклейками, 500?»

Александр Плющенко не хотел бы, чтобы количество участников чемпионата мира снова увеличилось. «Появилась новость о 64 сборных на следующем ЧМ.

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