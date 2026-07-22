"Сумма нереалистична": сколько стоит сыграть свадьбу в Барнауле в 2026 году

Много. Рассказываем, как изменились представления молодоженов о торжестве и оправдан ли праздник с размахом Свадьба мечты или первый вклад в совместное будущее? По наблюдениям социологов, именно такой выбор все чаще приходится делать молодоженам.
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