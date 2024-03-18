Калгари – Вашингтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 19 марта

Во вторник, 19 марта, сыграют Калгари и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «Scotiabank Saddledome».