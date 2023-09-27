В Приморье на международных учениях началось боевое слаживание

Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) поделилась информацией о начале боевого слаживания в Приморском крае на международных учениях РФ, государств-членов АСЕАН, а также партнеров по формату «СМОА плюс».
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