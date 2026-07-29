Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Ческа Сентено — Чемпионка мира по «восьмерке» среди женщин 2026

Ческа Сентено — Чемпионка мира по «восьмерке» среди женщин 2026

Филлипинская бильярдистка Ческа Сентено победила в финале Келли Фишер в финале Women’s World 8-Ball Championship 2026, сообщает wpapool Ческа Сентено завоевала титул на WPA Women’s World 8-Ball Championship 2026 (фото: wpapool)Онейда, Висконсин — финальное противостояние на Чемпионате мира по бильярду среди женщин 2026 года (WPA) оказалось напряженным и трогательным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии