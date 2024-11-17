Правительство попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке

Правительство просят увеличить лимиты по семейной ипотеке. Как выяснили «Известия», обращение с такой просьбой было направлено на имя главы кабмина Михаила Мишустина первым зампредом комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и еще рядом парламентариев.