Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, должен ли московский клуб организовать прощальный матч для Артема Дзюбы.
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