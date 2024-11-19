Сообщается, что первый трейлер экранизации “Как приручить дракона” покажут уже на этой неделеКиноинсайдер Даниэль Рихтман в своем Patreon-канале поделился информацией о том, что первый трейлер экранизации “Как приручить дракона” покажут уже на этой неделе.