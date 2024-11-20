Forbes: запасы ракет ATACMS у Украины могут закончиться к концу января 2025 года

У Украины может быть всего 50 ракет ATACMS, сообщила газета The Times. При этом журнал Forbes пишет, что их даже меньше: США лишь дважды поставляли Киеву эти боеприпасы, и ВСУ уже использовали их в нескольких рейдах.
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