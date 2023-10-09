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Инструментарий стеклодува. Обкатка и работа с ней

Инструментарий стеклодува. Обкатка и работа с ней

﻿﻿Рисунок 1. Стеклодувное дело, как и многие другие ремесла, немыслимо без хорошего оборудования. Речь идет о небольших вспомогательных инструментах, не говоря уже о горелках, духовках, вытяжках и одноразовых приспособлениях из подручных материалов с учетом особенностей работы и материалов.

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