Инструментарий стеклодува. Обкатка и работа с ней

﻿﻿Рисунок 1. Стеклодувное дело, как и многие другие ремесла, немыслимо без хорошего оборудования. Речь идет о небольших вспомогательных инструментах, не говоря уже о горелках, духовках, вытяжках и одноразовых приспособлениях из подручных материалов с учетом особенностей работы и материалов.