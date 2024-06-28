Лечение ангины в клинике доктора Коренченко

Причинами ангины у взрослых могут стать: хроническое воспаление носа и ротовой полости; травма миндалин; нарушенное носовое дыхание; ухудшение иммунитета; дефицит витаминов; переохлаждение; сухой воздух; осложнение после ОРВИ.
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