Вышла новая версия фанатского «ремастера» The Witcher 3. На скриншотах показали, к...

Вышла новая версия фанатского «ремастера» The Witcher 3. На скриншотах показали, как она улучшила графикуМоддер Halk Hogan выпустил графическую модификацию The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition для третьего «Ведьмака».
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