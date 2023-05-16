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Кеосаян раскрыл, как Путин загоняет Запад в ловушку «отсутствием ответов» на Украине

Кеосаян раскрыл, как Путин загоняет Запад в ловушку «отсутствием ответов» на Украине

Известный режиссер Тигран Кеосаян в программе «60 минут» раскрыл, как президент России Владимир Путин загоняет Запад в ловушку «отсутствием ответов» на Украине.

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