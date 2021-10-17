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СК возбудил уголовное дело о гибели четырех человек в пожаре на Урале

СК возбудил уголовное дело о гибели четырех человек в пожаре на Урале

Уголовное дело по причинению смерти по неосторожности возбудил Следственный комитет РФ в связи с гибелью четырех человек в пожаре, произошедшем в городе Асбесте Свердловской области.

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