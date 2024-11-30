8 обыденных 15 лет назад вещей, которые не понимает современная молодежь

Ответы оказались неожиданными. фото: aiПользователи грандиозной онлайн-тусы Reddit задались занятным вопросом, какие обыденные 15 лет назад явления приводят в состояние растерянности и ступора нынешнее молодое поколение.
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