Раис РТ назвал возможные направления взаимодействия с Якутией в сфере высоких технологий

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Потенциал сотрудничества между Татарстаном и Якутией в области высоких технологий, «безусловно, велик», но «пока мало раскрыт».
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