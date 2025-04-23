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Татар-информ

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Раис РТ назвал возможные направления взаимодействия с Якутией в сфере высоких технологий

Раис РТ назвал возможные направления взаимодействия с Якутией в сфере высоких технологий

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Потенциал сотрудничества между Татарстаном и Якутией в области высоких технологий, «безусловно, велик», но «пока мало раскрыт».

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