Почему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы риск не любят"

Время узнать правду!ПолитикаПочему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы риск не любят" Политолог Руслан Осташко объяснил, почему исполнитель Андрей Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России".Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВалерийНе бежит по одной причине-нигде и никому он и нахрен не сдался!!!!!! Вот и сидит-на чай с бутером всегда заработает.Владимир Домнин"Эксперт"описал свои переживания.А КудасовНу он не Хворостовский, уровень таланта не тот. И не Ходорковский, совсем не так богат. А без этого с гитаркой лишь там кому нужен?Комментировать
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