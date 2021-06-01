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Почему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы риск не любят"

Почему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы риск не любят"

Политолог Руслан Осташко объяснил, почему исполнитель Андрей Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России".

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Валерий
Не бежит по одной причине-нигде и никому он и нахрен не сдался!!!!!! Вот и сидит-на чай с бутером всегда заработает.
Владимир Домнин
"Эксперт"описал свои переживания.
А Кудасов
Ну он не Хворостовский, уровень таланта не тот. И не Ходорковский, совсем не так богат. А без этого с гитаркой лишь там кому нужен?

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