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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» впервые за 9 лет проиграл «Милану» с разницей в 3 мяча. На разгром давали коэффициент 16.50

«Интер» впервые за 9 лет проиграл «Милану» с разницей в 3 мяча. На разгром давали коэффициент 16.50

«Милан» разгромил «Интер» в ответном матче полуфинала Кубка Италии – 3:0. «Россонери» победили в дерби с разницей в три мяча впервые с 2016 года (3:0).

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