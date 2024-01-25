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Торговый центр с уклоном на автомобилистов построят в Барнауле рядом с аэропортом

Торговый центр с уклоном на автомобилистов построят в Барнауле рядом с аэропортом

Проект показали на заседании градсовета 24 января Проект торгового центра в Барнауле на Павловском тракте Торговый центр, состоящий из трех корпусов, построят в Барнауле на Павловском тракте недалеко от аэропорта.

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