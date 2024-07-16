Трамп начнет переговоры с Россией по Украине сразу после своей победы на выборах

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, уверяет, что если Дональд Трамп станет президентом США, он немедленно начнет переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
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