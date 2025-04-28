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5koleso.ru

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Свежие комментарии

В России хотят запретить парковку самокатов на тротуаре. Что нужно знать?

В Министерстве транспорта РФ в настоящее время ведется проработка инициативы по внесению поправок в ПДД, которыми предполагается ввести запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной и велосипедной дорожках, и в других местах, где отсутствуют ….

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