Специалист Милаева: миндаль и кешью являются наиболее полезными орехами

Грецкий орех является одним из самых полезных, он улучшает работу мозга, защищает сосуды, а также помогает снижать уровень «плохого» холестерина и улучшать эластичность стенок артерий за счет растительной Омега-3.
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