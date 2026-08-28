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Газета.ру

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Специалист Милаева: миндаль и кешью являются наиболее полезными орехами

Специалист Милаева: миндаль и кешью являются наиболее полезными орехами

Грецкий орех является одним из самых полезных, он улучшает работу мозга, защищает сосуды, а также помогает снижать уровень «плохого» холестерина и улучшать эластичность стенок артерий за счет растительной Омега-3.

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