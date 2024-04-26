Владимир Ефимов: 147 школ и детских садов построили в ТиНАО с 2012 года

Во всех новых учреждениях учтены вопросы безопасности детей Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, после объединения Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы со столицей в 2012 году было построено 48 общеобразовательных школ и 99 детских садов.
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