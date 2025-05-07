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Немкин: понятие дипфейка нужно определить законодательно

Немкин: понятие дипфейка нужно определить законодательно

В России необходимо законодательно определить понятие дипфейка. Об этом РИА Новости заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

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