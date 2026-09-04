Дети наиболее беззащитны перед действиями мошенников. Их неопытность, доверчивость, неумение анализировать происходящие события, отсутствие знаний об ответственности за совершение определенных действий, используются преступниками.
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