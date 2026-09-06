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Оркестровое волшебство: в Твери прозвучат шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта

Оркестровое волшебство: в Твери прозвучат шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта

10 сентября в 18:30 в Тверской академической областной филармонии состоится концерт «Музыкальные шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта».

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