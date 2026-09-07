Материнская плата Asus практически моментально «убила» Ryzen 9 9950X3D

Ryzen 5 8500G на ней уже не заработал — при этом никакого разгона не было Владелец ПК рассказал о необычном инциденте с процессором Ryzen 9 9950X3D и материнской платой Asus ROG Crosshair X670E Hero.
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