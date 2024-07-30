"Это переворот": в США забили тревогу из-за решения Байдена. Он хочет окончательно разрушить демократию в Америке

Президент США Джо Байден во время обращения к нации© AP Photo / Evan VucciСегодня 313 прочитали Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда превратит его в еще один партийный орган и разрушит принцип независимости судебной власти, заявили бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд в статье для Fox News.