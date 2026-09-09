Quote Of The Day By Jason Sudeikis: 'If You Have The Opportunity To Hit A Rock Bottom, However You Define That, You Can Become 412 Bones Or You Can Land Like An Avenger...'

As Ted Lasso, Jason Sudeikis is no stranger to delivering motivational speeches. In today's quote of the day, the actor himself doles out a piece of advice.
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