В британском Саутпорте произошли столкновения с полицией после убийства трех детей

По меньшей мере 22 сотрудника полиции были ранены при столкновениях в английском городе Саутпорт. Это произошло после того, как неизвестный с ножом напал на детей во время урока танцев, в результате чего три ребенка погибли, а еще несколько получили тяжелые травмы.