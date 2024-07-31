В британском Саутпорте произошли столкновения с полицией после убийства трех детей

По меньшей мере 22 сотрудника полиции были ранены при столкновениях в английском городе Саутпорт. Это произошло после того, как неизвестный с ножом напал на детей во время урока танцев, в результате чего три ребенка погибли, а еще несколько получили тяжелые травмы.
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