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Покушение на убийство на Торжковской произошло из-за долга с процентами

Покушение на убийство на Торжковской произошло из-за долга с процентами. Полиция задержала хулиганов, напавших на экс-хоккерста СКА Василия Малышева у компьютерного клуба на Торжковской улице.

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