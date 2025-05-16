Покушение на убийство на Торжковской произошло из-за долга с процентами. Полиция задержала хулиганов, напавших на экс-хоккерста СКА Василия Малышева у компьютерного клуба на Торжковской улице.
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Покушение на убийство на Торжковской произошло из-за долга с процентами. Полиция задержала хулиганов, напавших на экс-хоккерста СКА Василия Малышева у компьютерного клуба на Торжковской улице.