Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Ну, и где же расшифровка?«Письмо тотемами»...
  • Михалыч
    Давно нет Лазино-Лозинского с его Бураном. А это было очень перспективное направление. Может наши что-то придумали вз...900 дней на орбит...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Что ж...неплохой улов. Самое больное место у олигархов - их бабки.Хуситы захватили ...

Почему из горящего «сарая» янки не выбежал ни один европейский «петух»?

Почему из горящего «сарая» янки не выбежал ни один европейский «петух»?

Мужская часть человечества прекрасно знает, что в любом мужском коллективе так или иначе объявляется свой вожак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий С
Только хорошее потрясение (снаряд попавший в его дом) сразу очистит сознание европейцев от ростков надменного поведения и наплевательства на остальной мир. Пора наверное.
Ответить
13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДА УЖЖЖЖ...Они видать без ЗВИЗДЮЛЕЙ...Как без пряников....СОСКУЧИЛИСЬ.
Ответить
9 час.
Samarium
Пример европейских стран в плане насыщения их всякими гастарбайтерами не пошел впрок нашей власти...И  вот уже в России возник очаг напряженности на этой почве... и это в то время когда проводится СВО...Что тут еще можно сказать ???
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх