Мужская часть человечества прекрасно знает, что в любом мужском коллективе так или иначе объявляется свой вожак.
Почему из горящего «сарая» янки не выбежал ни один европейский «петух»?
Комментарии
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Юрий С
Только хорошее потрясение (снаряд попавший в его дом) сразу очистит сознание европейцев от ростков надменного поведения и наплевательства на остальной мир. Пора наверное.
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДА УЖЖЖЖ...Они видать без ЗВИЗДЮЛЕЙ...Как без пряников....СОСКУЧИЛИСЬ.
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9 час.
Samarium
Пример европейских стран в плане насыщения их всякими гастарбайтерами не пошел впрок нашей власти...И вот уже в России возник очаг напряженности на этой почве... и это в то время когда проводится СВО...Что тут еще можно сказать ???
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9 час.
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