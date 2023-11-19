Почему из горящего «сарая» янки не выбежал ни один европейский «петух»?

Только хорошее потрясение (снаряд попавший в его дом) сразу очистит сознание европейцев от ростков надменного поведения и наплевательства на остальной мир. Пора наверное.

Samarium

Пример европейских стран в плане насыщения их всякими гастарбайтерами не пошел впрок нашей власти...И вот уже в России возник очаг напряженности на этой почве... и это в то время когда проводится СВО...Что тут еще можно сказать ???