Украина стала яблоком раздора между Макроном и Мелони, узнали СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпринял попытку снизить накал в остром дипломатическом конфликте между Римом и Парижем, вызванном исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони из круга европейских лидеров, координирующих политику по Украине.
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