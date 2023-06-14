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Картам «Мир» нужен конкурент, заявил Греф

Картам «Мир» нужен конкурент, заявил Греф

Дальнейшее динамичное ускорение по развитию платежных систем в России не возможно без создания конкурента Национальной системе платежных карт «Мир», заявил 13 июня глава «Сбера» Герман Греф в интервью РБК.

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